Носит кольцо с огромным бриллиантом: Наоми Кэмпбелл спровоцировала слухи о помолвке
Источник:Emmanuel's Blog
На днях знаменитая модель Наоми Кэмпбелл посетила Гран-при Формулы-1 на автодроме Яс Марина в Абу-Даби. На событие она пришла в стильном наряде с кольцом на безымянном пальце.
Украшение имеет огромный бриллиант, чем привлекло внимание поклонников. Теперь они предполагают, что знаменитость тайно обручилась.
Не упустите KOLA тайно вышла замуж: первые фото с любимым, который на 13 лет старше певицы
Наоми Кэмпбелл спровоцировала слухи о свадьбе
На мероприятие в Дубае модель надела эффектное кольцо с огромным бриллиантом на безымянный палец. В то же время из аксессуаров звезда к своему образу добавила часы и браслет.Отметим, личную жизнь знаменитость решила хранить в тайне Так что неизвестно, кольцо на руке Наоми является обручальным, или это просто украшение.
Дети Наоми Кэмпбелл
Несмотря на то, что знаменитость не была замужем, у нее есть двое детей.
Впервые модель стала мамой в 50 лет. Тогда поклонники предположили, что звезда усыновила дочь или воспользовалась услугами суррогатной матери. Но Наоми подчеркнула, что это "ее ребенок".
Летом Кэмпбелл второй раз стала мамой. У нее родился сын.