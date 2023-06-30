Радостной новостью о рождении ребенка модель поделилась в своем Инстаграмме. Напомним, что Наоми также имеет 2-летнюю дочь.

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В соцсетях Наоми призналась, что во второй раз стала мамой. Теперь у нее есть сын. Звезда посвятила ему трогательный пост.

Мой маленький, дорогой, знай, что тебе дорожат безгранично и окружают любовью с того момента, как ты подарил нам свое присутствие. Истинный дар от Бога. Благословен! Добро пожаловать, мальчик. Никогда не поздно стать мамой,

– написала Кэмпбелл.

Супермодель опубликовала милое фото, как она держит на руках новорожденного в белом костюмчике от бренда Dolce & Gabbana. На снимке также есть старшая дочь Кэмпбелл – Люси, которая прикасается к своему братику. Однако их лица не видны.



Наоми Кэмпбелл во второй раз стала мамой / Фото с ее инстаграммы

Поклонники подозревают, что Наоми воспользовалась услугами суррогатной матери.

Добавим, что в 2021 году неожиданное материнство Кэмпбелл в 50 лет тоже шокировало весь мир. СМИ считали, что супермодель получила детей от суррогатной матери, ведь никто не видел ее беременной, однако звезда опровергла это. Интересно, что только в 2022 году Кэмпбелл впервые показала свою дочь, тогда ей уло всего 9 месяцев.



Наоми Кэмпбелл с дочерью / Фото из журнала VOGUE

Отметим, что Наоми была дважды обручена, но никогда не выходила замуж, поэтому у нее нет мужчины, хотя ей 53 года. О ее личной жизни известно мало.