Украшение имеет огромный бриллиант, чем привлекло внимание поклонников. Теперь они предполагают, что знаменитость тайно обручилась.

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Наоми Кэмпбелл спровоцировала слухи о свадьбе

На мероприятие в Дубае модель надела эффектное кольцо с огромным бриллиантом на безымянный палец. В то же время из аксессуаров звезда к своему образу добавила часы и браслет.

Отметим, личную жизнь знаменитость решила хранить в тайне Так что неизвестно, кольцо на руке Наоми является обручальным, или это просто украшение.

Дети Наоми Кэмпбелл

Несмотря на то, что знаменитость не была замужем, у нее есть двое детей.

Впервые модель стала мамой в 50 лет. Тогда поклонники предположили, что звезда усыновила дочь или воспользовалась услугами суррогатной матери. Но Наоми подчеркнула, что это "ее ребенок".

Летом Кэмпбелл второй раз стала мамой. У нее родился сын.