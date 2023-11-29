Прикраса має величезний діамант, чим привернула увагу шанувальників. Тепер вони припускають, що знаменитість таємно заручилася.

Не пропустіть KOLA таємно вийшла заміж: перші фото з коханим, який на 13 років старший за співачку

Наомі Кемпбелл спровокувала чутки про весілля

На заході в Дубаї модель мала ефектний перстень з величезним діамантом, який одягнула на безіменний палець. Водночас з аксесуарів зірка до свого образу додала годинник та браслет.

Зазначимо, особисте життя знаменитість вирішила зберігати в таємниці. Тож достеменно невідомо, чи перстень на руці Наомі є обручкою, чи це просто прикраса.

Діти Наомі Кемпбелл

Попри те, що знаменитість не була одружена, в неї є двоє дітей.

Вперше мамою модель стала в 50 років. Тоді шанувальники припустили, що зірка всиновила доньку або скористалася послугами сурогатної матері. Втім, Наомі наголосила, що це "її дитина".

Влітку Кемпбелл вдруге стала мамою. У неї народився син.