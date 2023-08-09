Стыдно, – Надя Матвеева рассказала о ссоре с мамой из-за любимого, который младше на 20 лет

Телеведущая Надежда Матвеева находится в отношениях с мужчиной, который на 20 лет младше ее. Такая разница в возрасте не очень нравится родным знаменитости. Выяснилось, что между ведущей и ее мамой даже возник конфликт из-за новых отношений Надежды.

Это произошло в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Следовательно, звезда отметила, что ей стыдно, что не смогла избежать этой ситуации.

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Надежда Матвеева о конфликте с мамой из-за любимого

По словам ведущей, родные и раньше не очень хорошо воспринимали ее новый роман. Однако именно во время войны, когда все были в сложном эмоциональном состоянии, произошел конфликт между Надеждой и ее мамой.

До сих пор стыдно, что произошел конфликт с мамой во время войны. В начале мы всей семьей встретились, и мама была в таком эмоционально тяжелом состоянии, что пыталась повлиять на мою личную жизнь,

– призналась телеведущая.

"Мама не хотела со мной говорить, не хотела меня видеть", – добавила Надежда.

Знаменитость сказала, что несмотря на трудности, было и положительное последствие от ссоры с мамой, поскольку это позволило им сепарироваться. Выяснилось, что Надежда была в созависимых отношениях с мамой. Именно после конфликта телеведущая это осознала.

"Сейчас я понимаю, что эта сложная ситуация, и тот мой стыд, и чувство вины, и беспомощность, и те страшные эмоции, которые испытала мама, привели к важному моменту моей жизни. Сепарации. Я признаю, что я, как взрослая женщина, была очень связана с мамой. У нас очень тесные отношения, и это, в определенной степени, не походило на отношения взрослых людей. Я этого не осознавала", — объяснила Матвеева.

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