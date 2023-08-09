Это произошло в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Следовательно, звезда отметила, что ей стыдно, что не смогла избежать этой ситуации.
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Надежда Матвеева о конфликте с мамой из-за любимого
По словам ведущей, родные и раньше не очень хорошо воспринимали ее новый роман. Однако именно во время войны, когда все были в сложном эмоциональном состоянии, произошел конфликт между Надеждой и ее мамой.
До сих пор стыдно, что произошел конфликт с мамой во время войны. В начале мы всей семьей встретились, и мама была в таком эмоционально тяжелом состоянии, что пыталась повлиять на мою личную жизнь,
– призналась телеведущая.
"Мама не хотела со мной говорить, не хотела меня видеть", – добавила Надежда.
Знаменитость сказала, что несмотря на трудности, было и положительное последствие от ссоры с мамой, поскольку это позволило им сепарироваться. Выяснилось, что Надежда была в созависимых отношениях с мамой. Именно после конфликта телеведущая это осознала.
"Сейчас я понимаю, что эта сложная ситуация, и тот мой стыд, и чувство вины, и беспомощность, и те страшные эмоции, которые испытала мама, привели к важному моменту моей жизни. Сепарации. Я признаю, что я, как взрослая женщина, была очень связана с мамой. У нас очень тесные отношения, и это, в определенной степени, не походило на отношения взрослых людей. Я этого не осознавала", — объяснила Матвеева.
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Что известно о любимом Надежде Матвеевой: главное
- В новые отношения ведущая вступала холостой женщиной. До этого она была дважды замужем. Следовательно, от первого мужа родила сына.
- Избранник Надежды не публичный человек. Он работает в сфере, близкой к медицине. Влюбленная пара познакомилась на вечеринке.
- "Его даже нет в соцсетях. Я вообще не могла представить, что буду вместе с этим мужчиной, потому что у нас большая разница в возрасте – он на 20 лет младше. Я же с этим табу жила. Считала, что такие отношения бессмысленны. Мои стереотипы разрушены жизнью. Мы обсудили нашу разницу в возрасте, когда решили, что будем вместе жить и то, что это в теории может повлиять на наши отношения. Да, это вызов для нас, но это прекрасно", – поделилась ведущая.
- Партнер знаменитости также имеет детей, однако пока не познакомил их из-за войны.
- Мужчина не скрывает, что хочет жениться на Надежде.