"Это фотошоп": в сети активно обсуждают свадьбу Дорофеевой с Кацуриным

Сегодня, 13 июля, Надя Дорофеева и Миша Кацурин шокировали фанатов. Они опубликовали фотографии со свадьбы, тем самым официально подтвердили, что поженились. Следовательно, поклонники активно отреагировали на новость.

Звездная пара, которая объявила о браке, получило множество поздравлений в сети от украинских знаменитостей и фанатов. Впрочем, без хейта не обошлось. В комментариях пользователи много шутили о Дантесе и Даше Кацуриной. К тому же они осудили образ жениха.

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Поздравления от украинского шоубиза

Молодоженов поздравили немало звезд. Среди них певцы, актеры и ведущие:

Леся Никитюк : "Дай Боже счастье";

: "Дай Боже счастье"; Юлия Санина : "Поздравляем";

: "Поздравляем"; Тарас Цымбалюк : "Кайф";

: "Кайф"; Потап : "Поздравляем";

: "Поздравляем"; Юрий Горбунов : "Счастье молодым";

: "Счастье молодым"; Татьяна Решетняк : "Круто, поздравляю";

: "Круто, поздравляю"; Алена Алена : "Счастья, здоровья. Детишек, как на небе звездочек";

: "Счастья, здоровья. Детишек, как на небе звездочек"; Ирина Монатик : "Счастье молодым";

: "Счастье молодым"; Маша Ефросинина : "Блин, вот так сюрприз. Не могу поверить!";

: "Блин, вот так сюрприз. Не могу поверить!"; Антон Савлепов : "Окацуринились. Приветствую красавчик";

: "Окацуринились. Приветствую красавчик"; Петр Заставный : "Это фотошоп".



Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото с инстаграмма певицы

О Дантесе не забыли

Фаны не могли обойти тему с бывшими. Под фото они написали кучу комментариев о Владимире Дантесе и Даше Кацуриной:

"Это что, теперь будет две Кацурины? А как понять где кто?";

"На свадьбе историю любви рассказывали?";

"Не поняла. А где Дантес?";

"А потом Дантес женится на Даше, возьмет ее фамилию и все будут Кацурины";

"Будет смешно, когда Дантес заберет Кацурина у Нади";

"Дантес был ведущим на свадьбе?";

"Она же замужем за Дантесом".

Кепка и кеды на свадьбу

Миша Кацурин надел черный костюм и белую рубашку на праздник. Свой образ он завершил кедами и кепкой. Однако комментаторам не очень понравился аутфит жениха:

"У меня дед в таком прикиде траву косит";

"Он кепку хоть где-то снимает?";

"Не забудьте застрелить меня, если я надену кепку на свадьбу";

"Эта мода меня добивает. Я уже старею, или просто не разбираюсь в этом?";

"Бейсболку можно было и снять";

"На обувь денег не хватило".

Тиктокеры не отстают

Не только весь инстаграмм гудит о браке Дорофеевой и Кацурина, об этом говорят и в других соцсетях. В частности тикток: