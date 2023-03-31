Надя Дорофеева спровоцировала слухи о помолвке из-за кольца на пальце: фанаты ответили
Источник:Надя Дорофеева
Украинская певица Надя Дорофеева с прошлого года встречается с ресторатором Михаилом Кацуриным. Теперь звезда показала новые фото со стильными образами, на которых похвасталась кольцом на безымянном пальце.
Эти кадры заинтриговали поклонников, кто начал предполагать, что это свидетельствует о обручении с Кацуриным. Раньше на концерте Надя позвала любимого на сцену, чтобы вместе спеть.
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Перед камерой звезда предстала в новом трендовом образе. Она выбрала короткую юбку с разрезом, оверсайз свитер, подобранный в тон к юбке, а также классическую белую рубашку.
Довершили этот образ собранные волосы, легкий макияж и спортивную обувь. В то же время Дорофеева добавила украшения к образу. В частности, на безымянном пальце у нее видно кольцо.
Надя Дорофеева показала стильный образ / Фото с ее инстаграммы
В комментариях под публикацией, которую артистка обнародовала в соцсети, одна фанатка поинтересовалась о кольце: "Я одно кольцо вижу?". На это ответила фан-страница Нади Дорофеевой. Там подчеркнули, что это просто кольцо, не обручальное.
Надя Дорофеева показала кольцо на безымянном пальце / Фото с ее инстаграммы
Добавим, что на предыдущих фото в соцсетях у Нади тоже заметно это кольцо, поэтому очевидно, что артистка носит его уже давно.
Надя Дорофеева / Фото с ее инстаграммы
Сама же Дорофеева этот вопрос не прокомментировала.
Что известно о личной жизни Наде Дорофеевой: основная
- Звездная пара Надя Дорофеева и Владимир Дантес женились около 6 лет. Но после начала вторжения они объявили о разводе. Причиной стало то, что звезды перестали любить друг друга.
- Они говорили, что остались друзьями, однако, похоже, Дантес и Дорофеева. вообще не общается.
- В январе Дантес и Надя Дорофеева официально развелись. Они приветствовали друг друга с получением свидетельства о расторжении брака.
- Сейчас у них обоих новые отношения. После развода Надя начала встречаться с другом Михаилом Кацуриным, а Владимир сошёлся с бывшей женой Миши – Дашей.
- 14 февраля в День святого Валентина Кацурин показал романтические поцелуи с Надеждой Дорофеевой. Он обнародовал нежные фото из личного архива.