К каждому публичному выходу артистка Надя Дорофеева готовится очень тщательно. Для появления на светском мероприятии, на котором собрался весь украинский бомонд, – тем более. Звезда сделала ставку на одежду от грузинского бренда Mach & Mach и не прогадала.
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Перед камерами певица блистала в шелковом мини-платье ярко-салатового цвета. Обтягивающий наряд с рукавами-фонариками и длинным поясом в тон, который свисал до пола, в украинских бутиках стоит 48 750 гривен. Платье идеально сочеталось с крохотной лимонной сумочкой.
Надя Дорофеева в мини-платье за 49 тысяч гривен / Фото из инстаграма певицы
Поскольку Надя Дорофеева любит эпатировать, то под изысканный брендовый наряд она надела грубые черные ботинки на завязках. Однако, судя по восхищенным комментариям поклонников, фэшн-эксперимент ей таки удался:
- "Наряд нереально красивый";
- "Ты достойна получать награды";
- "Вы волшебная";
- "Роскошный цвет";
- "Наряд просто нереален. Не могу перестать на него смотреть".
Надя Дорофеева в мини-платье за 49 тысяч гривен / Фото из инстаграма певицы
Надя Дорофеева в мини-платье за 49 тысяч гривен / Фото с инстаграма певицы