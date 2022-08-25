Надя Дорофеева выпустила первую украиноязычную песню, которую для нее написала Jerry Heil
Источник:ютуб DOROFEEVA
Певица Надя Дорофеева наконец-то выпустила свою первую сольную украиноязычную песню. Трек "Крапають" для звезды написали Jerry Heil и Иван Клименко.
Певица Надя Дорофеева выпустила первую полноценную украиноязычную песню. Звезда представила эмоциональный трек "Крапают", в котором показала боль и грусть.
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Надя Дорофеева выпустила сольную украиноязычную песню
Исполнительница рассказала, что песня "Крапают" – самая эмоциональная из ее нового альбома, который выйдет осенью. Этот трек помогла ей написать Jerry Heil и Иван Клименко – саунд-райтер Alyona Alyona.
Каждый день наша жизнь приобретает другие смыслы и цвета. Наше "до" было раскрашено яркими красками, но война все стерла. И сейчас мы словно застряли в одном из черно-белых сюжетов. Где каждый кадр — страшнее предыдущего,
– написала Надя Дорофеева.
"Но я верю, что мы непобедимы, и мечтаю, чтобы каждый нашел в себе силы двигаться дальше, рисовать свое будущее – новыми, еще более яркими цветами. "Крапают" – это о моих эмоциях, страхах, переживаниях, которые нашли выход на холсте".
В клипе Надя Дорофеева рисует картину на большом холсте. Как сообщила звезда, она продаст свое творение и передаст деньги на нужды Украины в войне.
"Благодарю авторов Jerry Heil и Вани Клименко за то, что почувствовали мою душу. Спасибо украинскому художнику Евгению Лесняку за то, что помог направить мой поток эмоций", – добавила артистка.
Надя Дорофеева – "Крапают": смотрите видео онлайн
Напомним, Надя Дорофеева уже пела на украинском. Она приняла участие в проекте Артема Пивоварова и презентовала с ним трек "Думы", а также перевела песню raznotsvetnaya.
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Как реагируют в сети
Поклонники активно реагируют на новый украиноязычный трек от Дорофеевой. В комментариях они делятся впечатлениями:
- "Песня невероятно хороша, пронизывает до глубины души";
- "Это просто невероятно красиво. Надю, ждем новые песни";
- "Эта песня очень трогательна, столь мягка, благодаря украинскому языку в исполнении Нади";
- "Какая хорошая и очень душевная песня, жду альбом. Спасибо вам за творчество";
- "Непревзойденно. Ждем целый альбом с новыми украинскими песнями";
- "Очень благозвучная песня. Прямо в самое сердце";
- "Очень чувственная песня! Это однозначно новый хит. Не могу перестать ее слушать".