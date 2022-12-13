Надя Дорофеева заявила, что до 24 февраля ей было комфортно считать себя аполитичной

Надя Дорофеева написала новый пост после того, как увидела кусочек влога о российских фильмах и сериалах. В одном из них 4 года назад играла песня "Время и Стекло".

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Надя Дорофеева о прошлом и России

Артистка отметила, что никакого скандала не произошло и то, что там играла ее песня, она не знала, поскольку как артист не контролирует и, чаще всего, не знает о таких вещах. Но это ее не оправдывает и ничего не меняет.

До 24 февраля я была инфантильна и безответственна. Мне было комфортно считать себя аполитичным. Более того, мне казалось, что быть аполитичной это классно и, так сказать, очень по-творческому,

– призналась Дорофеева.

"За этот год я осознала 3 вещи:

Россия – страна-преступник, нарушающая права украинцев не 9 месяцев, не 8 лет, а столетие подряд.

Искусство не бывает аполитичным.

Мне досадно, что я в любой форме когда-нибудь сотрудничала с их рынком и не понимала, что сотрудничаю со злом.