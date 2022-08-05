Надя Дорофеева перевыпустила raznotsvetnaya хит на украинском: как он звучит теперь
Источник:ютуб DOROFEEVA
Певица Надя Дорофеева "украинизировала" одну из своих песен. Она перевела и выпустила raznotsvetnaya трек, которая теперь называется "Різнокольорова".
Украинская певица Надя Дорофеева решила перевыпустить одну из своих русскоязычных песен. Она спела на украинском raznotsvetnaya, что был последним довоенным треком.
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Надя Дорофеева перевыпустила песню на украинском
В соцсетях ранее артистка объявила конкурс на лучшую адаптацию трека на украинском языке. Звезде прислали более 1700 вариантов, среди которых она выбрала одну версию, которую и спела.
Ушел шестой месяц войны. Мы все изменились, все изменилось, приобрело новые краски и, к сожалению, не всегда яркие. raznotsvetnaya – мой последний сингл из жизни "до". Я так хотела, чтобы этот трек стал началом чего-то светлого…но произошла война,
– прокомментировала выход песни Дорофеева.
"Однако, жизнь продолжается и мы должны помнить об этом. Трудно, но сама любовь дает силы творить и жить. Поэтому я нашла свою новую love – "разноцветную" и сегодня делюсь ею с вами".Добавим, Надя Дорофеева планирует и дальше развивать украиноязычное творчество. Несколько таких треков для нее написала Jerry Heil.
Надя Дорофеева – "Різнокольорова": смотрите видео
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Текст песни "Різнокольорова"
марно, марно, марно не буду лити сліз я
гарно, гарно, гарно приховані зусилля
ми кусали губи, цілували очі
залишили у клубах невичерпані ночі
і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав
заборонену любов, різнокольорову love
і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов
різнокольорову love, заборонену любов
і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав
заборонену любов, різнокольорову love
і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов
різнокольорову love, заборонену любов
знову, знову, знову літак твій відлітає
коли-колискову хтось інший заспіває
розчиняє ніжно мене у собі місто
і я гублюсь у ньому як перли від намиста
і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав
заборонену любов, різнокольорову love
і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов
різнокольорову love, заборонену любов
і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав
заборонену любов, різнокольорову love
і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов
різнокольорову love, заборонену любов
чому палаємо без вогню
попелом на тілі писали "люблю"
і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав
заборонену любов, різнокольорову love
і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов
різнокольорову love, заборонену любов