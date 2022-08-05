"Война меняет наши судьбы. Надо жить здесь и сейчас", – лаконично прокомментировал свой неожиданный переход в музыку Дима Жук. Он признался, что именно благодаря поддержке Тины Кароль сменил паркет на студию.

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Дима Жук выпустил свой первый трек благодаря Тине Кароль

Сегодня я с гордостью и благодарностью могу сказать, что стал новым артистом в рамках проекта "Молода кров". Спасибо, Тина Кароль, за возможность быть услышанным, за веру в мои песни и безумный музыкальный опыт, который я получил,

– написал Дима Жук в инстаграме.

Так, первый сольный трек секс-символа "Танцев со звездами" – "Мені так бракує тебе". Он о влюбленных, которых разъединила война.

"Мені так бракує тебе" – это песня о любви в разлуке во время войны. Война проложила между влюбленными тысячи километров телефонных гудков. Вместо теплых объятий теперь в наших руках холодный свет экрана телефона", – комментирует премьеру Дима Жук.

Дима Жук – Мені так бракує тебе: смотрите видео онлайн

Внимание! В рамках проекта Тины Кароль "Молода кров" Дими Жуку записали целый сольный альбом, его премьера запланирована на осень.

Как в сети отреагировала на Жука-певца

"Дим, поздравляю тебя, успехов в начинаниях";

"С премьерой! Пусть хватает сил на новые достижения";

"Очень красиво! Новая песня в плейлист";

"Талантливый человек, талантливый во всем. Просто бомба и голос цепляет";

"Какая песня, а какой клип, это шикарно. Вы талант";

"Поздравляю, круто".