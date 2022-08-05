"Война меняет наши судьбы. Надо жить здесь и сейчас", – лаконично прокомментировал свой неожиданный переход в музыку Дима Жук. Он признался, что именно благодаря поддержке Тины Кароль сменил паркет на студию.
К теме Alina Pash, Wellboy и другие: лучшие хиты июля, которые заполонили плейлисты украинцев
Дима Жук выпустил свой первый трек благодаря Тине Кароль
Сегодня я с гордостью и благодарностью могу сказать, что стал новым артистом в рамках проекта "Молода кров". Спасибо, Тина Кароль, за возможность быть услышанным, за веру в мои песни и безумный музыкальный опыт, который я получил,
– написал Дима Жук в инстаграме.
Так, первый сольный трек секс-символа "Танцев со звездами" – "Мені так бракує тебе". Он о влюбленных, которых разъединила война.
"Мені так бракує тебе" – это песня о любви в разлуке во время войны. Война проложила между влюбленными тысячи километров телефонных гудков. Вместо теплых объятий теперь в наших руках холодный свет экрана телефона", – комментирует премьеру Дима Жук.
Дима Жук – Мені так бракує тебе: смотрите видео онлайн
Как в сети отреагировала на Жука-певца
- "Дим, поздравляю тебя, успехов в начинаниях";
- "С премьерой! Пусть хватает сил на новые достижения";
- "Очень красиво! Новая песня в плейлист";
- "Талантливый человек, талантливый во всем. Просто бомба и голос цепляет";
- "Какая песня, а какой клип, это шикарно. Вы талант";
- "Поздравляю, круто".
"Молода кров"– украиноязычный музыкальный альбом дуэтов Тины Кароль, вышедший при поддержке Министерства культуры. В нем певица представила песни-коллаборации с юными и прогрессивными исполнителями – Wellboy, KAZKA, Alina Pash, Latexfauna и Сам на Сам, Nikita Lomakin и Ivan Nav.
Его релиз состоялся 20 августа 2021, накануне 30-летия Независимости Украины.
Отметим, что за раскрутку Димы Жука Тина Кароль взялась неспроста. В ноябре 2020 года она впервые станцевала с ним на паркете "Танцев со звездами", чтобы поддержать в финале звездную подругу Юлию Санину из The Hardkiss. После этого певица взяла Жука в свой балет. Он работал над ее постановкой на Atlas Festival и шоу "Красиво", с которым она гастролировала по городам Украины.