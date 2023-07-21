Спонтанное решение, – Надя Дорофеева в очередной раз рассказала о свадьбе с Кацуриным

Певица Надя Дорофеева рассказала, как они с Мишей Кацуриным решили праздновать свадьбу. Также она призналась, что сейчас очень счастлива, потому что, несмотря на сложное время в Украине, у нее есть возможность любить и быть любимой.

Артистка поделилась, что решение праздновать свадьбу было спонтанным. Следовательно, пара не хотела делать громких празднований, поэтому и свадебные образы были соответствующими.

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Дорофеева о свадьбе с Кацуриным

Певица призналась, что супруги хотели одеться на свадьбу просто и комфортно. Они планировали сделать такой праздник, который не будет выделяться и слишком привлекать к себе внимание.

Это было спонтанное решение. Мы не наряжались на свадьбу, нам хотелось простоты, чувствовать себя комфортно. Сейчас не актуально вообще делать что-нибудь пафосное. Мы хотели быть собой, нам было комфортно,

– заметила артистка.

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Свадьба Дорофеевой и Кацурина: главная