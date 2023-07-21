Спонтанное решение, – Надя Дорофеева в очередной раз рассказала о свадьбе с Кацуриным
Источник:"Завтрак с 1+1"
Певица Надя Дорофеева рассказала, как они с Мишей Кацуриным решили праздновать свадьбу. Также она призналась, что сейчас очень счастлива, потому что, несмотря на сложное время в Украине, у нее есть возможность любить и быть любимой.
Артистка поделилась, что решение праздновать свадьбу было спонтанным. Следовательно, пара не хотела делать громких празднований, поэтому и свадебные образы были соответствующими.
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Дорофеева о свадьбе с Кацуриным
Певица призналась, что супруги хотели одеться на свадьбу просто и комфортно. Они планировали сделать такой праздник, который не будет выделяться и слишком привлекать к себе внимание.
Это было спонтанное решение. Мы не наряжались на свадьбу, нам хотелось простоты, чувствовать себя комфортно. Сейчас не актуально вообще делать что-нибудь пафосное. Мы хотели быть собой, нам было комфортно,
– заметила артистка.
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Свадьба Дорофеевой и Кацурина: главная
- В начале июля супруги засветились в киевском ЦНАПе. Тогда шоумен Вячеслав Соломко заподозрил, что Надя и Миша поженились, но Слава Демин заверил, что певица выписывается из дома, где жила вместе с Владимиром Дантесом.
- Официально исполнительница сообщила о свадьбе с любимым 13 июля. В этот день супруги поделились первыми фото с церемонии.
- Несколько дней спустя украинский продюсер Владимир Завадюк, который был приглашен на "тайную" свадьбу певицы и ресторатора, признался, что она состоялась около месяца назад. Он отметил, что гостям все это время было запрещено говорить о женитьбе звездной пары.
- Надя Дорофеева рассказала, что Миша Кацурин ей сделал предложение на скутере. Поскольку они в это время ехали и исполнительница была в шлеме, то не сразу услышала слова любимого. Так что ресторатору пришлось остановить транспортное средство и снова повторил все, что до этого говорил.
- Известно, что Надя не брала фамилию мужа. "Я Дорофеева. Это на всю жизнь", – сказала певица.