Надя Дорофеева показала, как провела выходные с любимым Михаилом Кацуриным: романтические кадры
Источник:инстаграмм Нади Дорофеевой
Певица Надя Дорофеева и ее любимый Михаил Кацурин провели выходные вместе. Влюбленные погрузились в творчество – рисовали общую картину на свежем воздухе.
Поскольку погода на днях была солнечной, влюбленные решили не оставаться дома, а провести это время на открытом воздухе. В инстаграмм-сторисе звезда опубликовала несколько кадров, где показала, как она с бойфрендом рисовала общую картину.
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Дорофеева и Кацурин нарисовали общую картину
Влюбленные рисовали картину в розово-синих оттенках. Они наслаждались временем, которое провели друг с другом. А также попробовали ароматный чай.
Оба были в спортивной одежде. Артистка позировала на камеру в синем oversize свитшоте, черных широких брюках и комфортной обуви. Волосы собрали сверху, а на лицо не наносили косметику.
"Наше воскресенье", – подписала состор Дорофеева.
Как Дорофеева и Кацурин рисовали картину / Скриншоты инстаграм-сторис певицы
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