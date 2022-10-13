Соня не активна в социальных сетях, редко публикует новые фото и не рассказывает о личной жизни. Однако на днях девушка порадовала 122-тысячную аудиторию подписчиков трогательным снимком.
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Дочь Веры Брежневой показала любимого
Сейчас Соня живет в Соединенных Штатах Америки. Там она встречается с парнем, которого зовут Бек Добржански. В инстаграм-сторис девушка опубликовала совместное фото с любимым и адресовала ему поздравления.
"Счастливой годовщины, Бек", – написала Соня.
Дочь Брежневой с парнем / Скриншот инстаграм-сторис Сони
Бек также опубликовал несколько кадров избранницы. Он назвал Соню королевой и признался ей в любви.
Скриншот инстаграмм-сторис Бека Добржански
Скриншот инстаграмм-сторис Бека Добржански
Что известно о Бэке Добржански
Новый любимый Сони Киперман живет в Лос-Анджелесе. Он занимается кикскутерингом – экстремальным видом спорта на самокате. Парень часто публикует видео с разными трюками в инстаграмме.
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