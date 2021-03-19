Надя Дорофеева презентовала первый сольный мини-альбом: чувственное видео
Популярная украинская певица Надя Дорофеева впервые после распада группы "Время и Стекло" выпустила мини-альбом Dofamin. Она презентовала клипы на все 5 песен и покорила поклонников.
Источник:инстаграм Нади Дорофеевой
Впервые после распада знаменитой группы "Время и Стекло" певица Надя Дорофеева (которая выступает под псевдонимом DOROFEEVA) презентовала мини-альбом под названием Dofamin. В него вошли 5 композиций.
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Надя Дорофеева выпустила альбом
Артистка выпустила первую в сольной карьере мини-пластинку, в которую вошли уже 2 известные поклонникам песни:
- Gorit;
- A tebe;
- А также новые треки – Bam Bam;
- Vecherinka;
- Zavisimost.
Тематикой альбома Дорофеевой стал вопрос любви. Певица считает, что любовь может исцелять, а может сделать зависимым. По мнению Нади, любовь может быть разной, но когда она умирает, нужно найти в себе силы отпустить чувства.
"Несколько лет назад я начала доставать из памяти обрывки личных историй, пытаясь разобраться, что для меня значит любовь, и переводила свои чувства на музыку и тексты. Оказывается, любое воспоминание можно превратить в песню. Влюбленность, боль, страсть, удовольствие, зависимость – эти оттенки чувств знакомы каждому, и именно они звучат в моем первом мини-альбоме Dofamin", – прокомментировала выход пластинки Надя Дорофеева.
Первый альбом звезды можно послушать на всех музыкальных платформах. Артистка на ютуб-канале также поделилась полным видео со всеми песнями альбома, которые исполняла в live-режиме.
Полный альбом Нади Дорофеевой Dofamin: смотрите видео онлайн
Реакция сети
Поклонники Нади Дорофеевой по большей части положительно отзываются на ее первый сольный альбом. Они отмечают особую чувственность пластинки, ведь в каждом треке знаменитость размышляет о чувствах, знакомых каждому. Наиболее удачной песней поклонники считают Zavisimost.
- Каждая песня имеет свои фишки;
- Неожиданно, чувственно, песни пахнут воспоминаниями. Спасибо Наде и команде;
- Все-таки она молодец: столько драйва, привлекательна, пластично-легкая;
- Я дождалась этого дня;
- Надя Дорофеева – пример постоянного профессионального роста артиста;
- Это шикарно;
- Умничка. Браво;
- Ты большая молодец.
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