Популярная украинская певица Надя Дорофеева впервые после распада группы "Время и Стекло" выпустила мини-альбом Dofamin. Она презентовала клипы на все 5 песен и покорила поклонников.

Впервые после распада знаменитой группы "Время и Стекло" певица Надя Дорофеева (которая выступает под псевдонимом DOROFEEVA) презентовала мини-альбом под названием Dofamin. В него вошли 5 композиций.

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Надя Дорофеева выпустила альбом

Артистка выпустила первую в сольной карьере мини-пластинку, в которую вошли уже 2 известные поклонникам песни:

Gorit;

A tebe;

А также новые треки – Bam Bam;

Vecherinka;

Zavisimost.

Тематикой альбома Дорофеевой стал вопрос любви. Певица считает, что любовь может исцелять, а может сделать зависимым. По мнению Нади, любовь может быть разной, но когда она умирает, нужно найти в себе силы отпустить чувства.

"Несколько лет назад я начала доставать из памяти обрывки личных историй, пытаясь разобраться, что для меня значит любовь, и переводила свои чувства на музыку и тексты. Оказывается, любое воспоминание можно превратить в песню. Влюбленность, боль, страсть, удовольствие, зависимость – эти оттенки чувств знакомы каждому, и именно они звучат в моем первом мини-альбоме Dofamin", – прокомментировала выход пластинки Надя Дорофеева.

Первый альбом звезды можно послушать на всех музыкальных платформах. Артистка на ютуб-канале также поделилась полным видео со всеми песнями альбома, которые исполняла в live-режиме.

Полный альбом Нади Дорофеевой Dofamin: смотрите видео онлайн

Реакция сети

Поклонники Нади Дорофеевой по большей части положительно отзываются на ее первый сольный альбом. Они отмечают особую чувственность пластинки, ведь в каждом треке знаменитость размышляет о чувствах, знакомых каждому. Наиболее удачной песней поклонники считают Zavisimost.