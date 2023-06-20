Нежные поцелуи: Дорофеева поделилась романтическим видео с Кацуриным в его день рождения
Источник:Надя Дорофеева
Украинская певица Надя Дорофеева написала трогательные слова любимому Михаилу Кацурину в день его рождения. Звезда показала романтические фото и видео с бойфрендом и нежно поздравила его с праздником.
На кадрах у Нади Дорофеевой заметно кольцо. Но похоже, что это то же украшение, через которую в марте были слухи о помолвке.
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Возлюбленный певицы Миша Кацурин во вторник, 20 июня, отмечает день рождения. Ресторатору исполнилось 35 лет.
Дорофеева нежно приветствовала его с днем рождения. Она опубликовала милое видео, на котором пара страстно целуется.
В подписи к видео Надя написала приятные слова и призналась в любви Кацурину. "Я тебя люблю... совсем. С Днем Рождения, милый, Миша Кацурин", – добавила она.
Звездные коллеги и поклонники приобщились к поздравлениям. В комментариях они "засыпали" пару комплиментами и передали поздравление Кацурину.
Певица показала и видео, когда она вместе пели песню, а также их общие фото, на которые пара счастлива и обнимается.
Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным / Фото с ее инстаграммы
Сам Кацурин в соцсетях опубликовал фото со своего дня рождения. Сначала он показал себя в кепке, а затем и Дорофееву в черном топе. Ресторатор добавил забавную подпись: "1 фото – именинник, 2 фото – подарок".
К слову, на днях в сети начали распространять слухи, что Надя Дорофеева должна 15 июня тайно жениться на Кацурине. Эти сплетни дошли и до певицы, поэтому она впервые прокомментировала их. Что на это ответила Дорофеева – читайте здесь.
Что известно об отношениях Дорофеевой с Кацуриным: главное
- В январе Надя Дорофеева и Дантес официально развелись после 6 лет брака. Причиной стало то, что звезды перестали любить друг друга.
- Сейчас у них обоих новые отношения. После развода Надя начала встречаться с другом Михаилом Кацуриным, а Владимир сошёлся с бывшей женой Миши – Дашей.
- 14 февраля в День святого Валентина Кацурин показал романтические поцелуи с Надеждой Дорофеевой. Он обнародовал нежные фото из личного архива.
- Любопытно, что пара даже живет вместе. Ведь в начале мая Дорофеева устроила фотосессию у себя дома, на которой "засветила" арендованную квартиру. Там был и Миша Кацурин.