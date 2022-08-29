Надя Дорофеева показала романтическое фото с Кацуриным, которое раньше никто не видел
Источник:инстаграм Нади Дорофеевой
Украинская певица Надя Дорофеева больше не скрывает отношения с Михаилом Кацуриным. Она показала новое фото с избранником.
Исполнительница Надя Дорофеева на днях ответила на вопросы поклонников. Поклонники попросили звезду показать фото, которое еще никто не видел.
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Надя Дорофеева показала новое фото с Кацуриным
Ответная певица опубликовала фото с Михаилом Кацуриным. Звездная пара позировала перед камерой в объятиях и во время поцелуя. Надя держала в руках огромный букет цветов.
Надя Дорофеева с любимым / Фото с инстаграм-сториз
Также Надя Дорофеева ответила на вопрос, что вдохновляет ее в это непростое время.
Любовь. Люди. Любимое дело. Творчество. Книги. Помощь,
– поделилась артистка.
Надя Дорофеева / Фото с инстаграм-сториз
Роман Дорофеевой и Кацурина
- Слухи об отношениях Нади и Михаила поползли сразу после новостей об их разводе – Дорофеевой с Дантесом, а Миши Кацурина с Дарьей. Официальное подтверждение о романе от знаменитости появилось уже в начале июня.
- После этого Надя Дорофеева больше не скрывала личную жизнь – показывала новые романтические фото с любимым и делилась милыми фотографиями с его детьми.
- Недавно артистка впервые прокомментировала свои отношения и призналась, что счастлива. "Я никогда еще об этом не общалась. Встреча очень приятная, конечно. Я очень счастлива. Все, что я могу вам сейчас сказать… Скажу так. Встретив многих выехавших за границу девушек, ребята которых остались в Украине, защищают Украину и помогают кто чем может, все так сильно унывают. Поэтому я знаю, что это такое и мне очень особенно вернуться еще и из-за этого. Не только для того, чтобы выступать".