Надя Дорофеева показала романтическое фото с Кацуриным, которое раньше никто не видел

Украинская певица Надя Дорофеева больше не скрывает отношения с Михаилом Кацуриным. Она показала новое фото с избранником.

Исполнительница Надя Дорофеева на днях ответила на вопросы поклонников. Поклонники попросили звезду показать фото, которое еще никто не видел.

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Надя Дорофеева показала новое фото с Кацуриным

Ответная певица опубликовала фото с Михаилом Кацуриным. Звездная пара позировала перед камерой в объятиях и во время поцелуя. Надя держала в руках огромный букет цветов.



Надя Дорофеева с любимым / Фото с инстаграм-сториз

Также Надя Дорофеева ответила на вопрос, что вдохновляет ее в это непростое время.

Любовь. Люди. Любимое дело. Творчество. Книги. Помощь,

– поделилась артистка.



​Надя Дорофеева / Фото с инстаграм-сториз

Роман Дорофеевой и Кацурина