Надя Дорофеева показала арендованную квартиру, где живет вместе с Кацуриным: эффектные фото

Певица Надя Дорофеева устроила импровизированную фотосессию у себя дома, во время которой показала съемную квартиру, в которой вероятно живет вместе с любимым Михаилом Кацуриным.

В соцсети артистка порадовала поклонников новыми фотографиями фотографий. На днях Дорофеева показывала, как отпраздновала день рождения с известными друзьями.

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Теперь певица опубликовала несколько фото, сделанных у нее дома. На фотографиях Надя сидела на диване в костюме известного спортивного бренда. На диване рядом была гитара.



Надя Дорофеева в съемной квартире / Фото с ее инстаграм-сторис

На фото можно заметить любимого Дорофеевой, ресторатора Мишу Кацурина. Пока Надя позировала на камеру, ее бойфренд на фоне распаковал что-то на кухне.

Также фанаты предполагают, что в квартире, где проходила фотосессия, Миша и Надя живут вместе. Поскольку этот интерьер уже не раз фигурировал на общих фото пары. Так что вполне возможно, что таким образом Дорофеева показала поклонникам квартиру, которую они с Кацуриным арендуют.



Надя Дорофеева в квартире / Фото с ее инстаграм-сторис

В частности, напомним, что недавно Дорофеева праздновала день рождения. В этот день она показывала фотографии своего образа, вероятно, из кухни этой квартиры. Ведь стол на фото очень похож.



Надя Дорофеева / Фото с ее инстаграм-сторис

Ранее Надя Дорофеева спровоцировала слухи о помолвке через кольцо на пальце. Напомним, что певица еще в прошлом году встречается с ресторатором Михаилом Кацуриным. Однако оказалось, что это было обычное украшение.