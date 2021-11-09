После госпитализации Надя Дорофеева отменила все концерты и фотосессии. Она восстанавливается после отравления и много отдыхает. Певица как никогда чувствует поддержку друзей и коллег, заваливающих ее цветами и подарками.

Не пропустите Надя Дорофеева вернулась домой: почему ее госпитализировали в Египте

Один из первых, кто проявил заботу – телеведущий Алексей Дурнев, у которого теплые отношения как с Дорофеевой, так и с ее мужем Владимиром Дантесом. Он послал артистке стильный букет цветов и забавную записку.

"Надя, поправляйся быстрее. И давай пойдем на концерт, где я "накидаюсь" и поеду с твоими подругами, а ты попьешь чай и спокойно домой", – с юмором написал Алексей Дурнев.

Букет Дорофеевой от Алексея Дурнева / Фото из инстаграм-сторис певицы

Записка от Алексея Дурнева / Фото из инстаграм-сторис певицы

Затем Надя Дорофеева получила цветы от продюсерского центра Mozgi Entertainment, которым заведует Потап и Ирина Горова. Коллеги отправили ей букет белых роз и открытку с надписью: "Наденька, очень любим".

Похоже, рэпер нашел время и посетил подопечную лично. В загородном доме певицы они успели снять видео в TikTok под новую песню группы Mozgi – Zavtra.

Букет Дорофеевой от Mozgi / Фото из инстаграм-сторис певицы

Напомним, на вечер 6 ноября у Нади Дорофеевой был запланирован концерт в 5-звездочном отеле в Египте. Вместе с командой – танцовщиками и музыкантами – она прилетела в город Хургада, однако прямо перед выходом на сцену девушке стало плохо. Организаторы не сообщили причину ее госпитализации. Только через два дня певица призналась, что очень отравилась.