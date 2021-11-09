Після госпіталізації Надя Дорофєєва скасувала всі концерти та фотосесії. Наразі вона відновлюється після отруєння та багато відпочиває. Співачка як ніколи відчуває підтримку друзів і колег, котрі завалюють її квітами та подарунками.

Не пропустіть Надя Дорофєєва повернулася додому: чому її госпіталізували в Єгипті

Один з перших, хто проявив турботу, – телеведучий Олексій Дурнєв, в якого теплі стосунки як з Дорофєєвою, так і з її чоловіком Володимиром Дантесом. Він надіслав артистці стильний букет квітів та кумедну записку.

"Надю, одужуй швидше. І давай підемо на концерт, де я "накидаюсь" і поїду з твоїми подругами, а ти поп'єш чай і спокійненько додому", – з гумором написав Олексій Дурнєв.

Букет Дорофєєвої від Олексія Дурнєва / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Записка від Олексія Дурнєва / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Згодом Надя Дорофєєва отримала квіти від продюсерського центру Mozgi Entertainment, яким завідує Потап та Ірина Горова. Колеги відправили їй букет білих троянд і листівку з написом: "Надійко, дуже любимо".

Схоже, репер знайшов час і завітав до підопічної особисто. У заміському будинку співачки вони встигли зняти відео у TikTok під нову пісню гурту Mozgi – Zavtra.

Букет Дорофєєвої від Mozgi / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, на вечір 6 листопада у Наді Дорофєєвої був запланований концерт у 5-зірковому готелі в Єгипті. Разом з командою – танцівниками й музикантами – вона прилетіла в місто Хургада, однак просто перед виходом на сцену дівчині стало зле. Організатори не повідомили причину її госпіталізації. Лише через два дні співачка зізналась, що дуже отруїлась.