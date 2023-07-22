Украинская певица Надя Дорофеева поделилась новыми фото на своей странице. Она показала эффектный образ.

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Образ Нади Дорофеевой

Исполнительница предстала перед камерой в расслабленных позах. Для нового образа она подобрала наряды украинского бренда дизайнера Кати Сильченко the Coat.

Надя Дорофеева позировала в total denim look: джинсах-шортах с прозрачной вставкой, топе-лифе и комбинированном джинсовом пальто. Все это – наряды из новой предосенней коллекции, которая еще не поступила в продажу (однако на сайте доступен предзаказ).



Надя Дорофеева / Фото из инстаграма звезды

Артистка не дополняла образ аксессуарами, только уложила волосы легкими пляжными волнами.



Надя Дорофеева / Фото из инстаграма звезды

Поклонники оставили множество приятных комментариев и лайков под снимками.

"Надежда, твои образы – огонь";

"Все эти вещи в сочетании с непревзойденным телом выглядят просто супер!";

"Тебе очень подходит";

"Невероятный образ";

"Образ невероятный";

"Тебе очень подходит".

Отметим, Надя Дорофеева выбрала украинский бренд The Coat и для свадьбы с Мишей Кацуриным. Именно этот бренд сшил для певицы вуаль-фата как дополнение к платью. Фата Нади сделана в технике пэчворк из платков с элементами кроше, аутентичным кружевом и инициалами пары.