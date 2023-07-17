Надя Дорофеева показала честное фото без макияжа и фотошопа: фаны отреагировали
Источник:Надя Дорофеева
Певица Надя Дорофеева продемонстрировала честное фото без макияжа и фильтров. Поклонница поблагодарила ее за искренность – артистка ответила.
Украинская певица Надя Дорофеева решила пообщаться с поклонниками. Она выложила свое селфи вблизи, где показала лицо без фильтров и фотошопа.
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Надя Дорофеева показала фото без макияжа
Поклонники отреагировали – одна из поклонниц поблагодарила артистку за живые и честные фото. "Спасибо за живое фото. Теперь я знаю, что поры на лице не только у меня".
Надя Дорофеева поделилась своим желанием в ответ – чтобы девушки принимали себя такими, как есть.
Хочу, чтобы мы, девушки, любили и принимали себя такими, какие есть. Со всеми нашими порами, растяжками и неидеальными волосами. Девушки, вы прекрасны! – написала артистка.
Надя Дорофеева / Фото с инстаграм-сториз
Надя Дорофеева / Фото с инстаграм-сториз
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