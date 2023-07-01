Украинская певица Тина Кароль опубликовала на личной странице новые фото. Она показала целую серию снимков у своего дома.

Смотрите также В стиле Шэрон Стоун: Тина Кароль очаровала образом в глянцевом платье за 35 тысяч гривен

Тина Кароль показалась без макияжа

Исполнительница поделилась фотографиями, которые сделала на фоне роскошного загородного дома в селе Зазимье под Киевом. Она позировала у сада с розами.



Тина Кароль / Фото с телеграмму Тины Кароль

Тина Кароль предстала перед камерой в домашнем образе – черных леггинсах, короткой футболке и куртке сверху. Она собрала волосы в хвост и дополнила наряды серьгами. Звезда позировала без макияжа, похваставшись природной красотой.

"Все лучшее уже создано природой", – поделилась Тина Кароль.



Тина Кароль / Фото с телеграмму Тины Кароль

"Ну наконец, мы уже соскучились";

"Она вернулась!";

"Красавица";

"Это так мило";

"Лучшая".

Напомним, Тина Кароль живет в роскошному особняке. На его территории есть 3-х этажный коттедж (с отдельной гардеробной и игровой комнатой), спортзал, сад и лаунж-зона, огород и розарий. Этот дом звезде подарил покойный мужчина Евгений Огир.

Недавно Тина Кароль вернулась в Украину. На прошлой неделе певица приехала в Ватикан, где встретилась с Папой Римским. Артистка передала ему оригинал дневника девятилетнего Егора, который он писал в бомбоубежище Мариуполя.