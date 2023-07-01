Украинская певица Тина Кароль опубликовала на личной странице новые фото. Она показала целую серию снимков у своего дома.
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Тина Кароль показалась без макияжа
Исполнительница поделилась фотографиями, которые сделала на фоне роскошного загородного дома в селе Зазимье под Киевом. Она позировала у сада с розами.
Тина Кароль / Фото с телеграмму Тины Кароль
Тина Кароль предстала перед камерой в домашнем образе – черных леггинсах, короткой футболке и куртке сверху. Она собрала волосы в хвост и дополнила наряды серьгами. Звезда позировала без макияжа, похваставшись природной красотой.
"Все лучшее уже создано природой", – поделилась Тина Кароль.
Тина Кароль / Фото с телеграмму Тины Кароль
- "Ну наконец, мы уже соскучились";
- "Она вернулась!";
- "Красавица";
- "Это так мило";
- "Лучшая".
Напомним, Тина Кароль живет в роскошному особняке. На его территории есть 3-х этажный коттедж (с отдельной гардеробной и игровой комнатой), спортзал, сад и лаунж-зона, огород и розарий. Этот дом звезде подарил покойный мужчина Евгений Огир.
Недавно Тина Кароль вернулась в Украину. На прошлой неделе певица приехала в Ватикан, где встретилась с Папой Римским. Артистка передала ему оригинал дневника девятилетнего Егора, который он писал в бомбоубежище Мариуполя.