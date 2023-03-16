Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась новым роликом на личной странице. В видео она предстала только с душа – в белоснежном халате и с полотенцем на голове.
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Дженнифер Лопес показалась без макияжа
Звезда прорекламировала поклонникам средство для лица от своего бренда, благодаря которому кожа приобретает естественный блеск. Дженнифер позировала полностью без макияжа, но, вероятно, с фильтрами.
Почитатели также заметили особый аксессуар на шее Лопеса. Да, звезда предстала с золотой подвеской, имевшей небольшие буквы BEN и сердечко. Похоже, это украшение особенно для артистки.
Джей Ло / Скриншот с видео
Дженнифер Лопес без макияжа: видео
Поклонники оценили особое украшение исполнительницы и засыпали ее комплиментами:
- "Все, что я вижу – это подвеска BEN";
- "Она выглядит младше без макияжа";
- "Имеешь великолепный вид";
- "Черт, хороший вид без макияжа";
- "Ты очень красивая".
Впрочем, многие раскритиковали звезду за то, что она использовала фильтр для рекламы своего продукта:
- "Люблю Джей Ло, но видео все равно имеет фильтр";
- "Эта женщина использует фильтр на своем видео, а затем хочет показать дешевое средство по уходу за кожей как причину ее "естественного сияния"";
- "Кто-то заметил, как изменился фильтр, когда она махнула рукой у лица в начале видео?"