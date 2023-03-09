Надя Дорофеева назвала 4 женщин-украинок, которые вдохновляют: среди них "Тайра" и Зеленская

Певица Надя Дорофеева по случаю Международного дня женщин высказалась о женщинах, которые вдохновляют. Она вспомнила об Елене Зеленской, Юлии "Тайре" и других.

Певица Надя Дорофеева поделилась вдохновляющим постом в 8 марта. Она напомнила, как женщины из Украины борются не только за себя и равенство, но и за победу.

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Артистка составила топ вдохновляющих ее женщин. "Женщины по всему миру продолжают отстаивать себя и бороться за равенство. Каждый день мы, женщины, доказываем, какие мы крутые и что нам все по силам".

Елена Зеленская

Первая леди с первых дней полномасштабного вторжения инициировала пользующиеся успехом коммуникационные и благотворительные проекты.



Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди

Юлия Пелипас

Украинская стилистка и основательница бренда Bettter три месяца назад получила награду The Fashion Awards от British Fashion Council в категории "Лидеры перемен. Люди".



Юлия Пелипас / Фото из инстаграма Юлии Пелипас

Юлия Паевская "Тайра"

Украинская военнослужащая, парамедикиня, волонтер и доброволица, командир подразделения и эвакуационного отделения. Кстати, недавно "Тайра" стала лауреаткой международной премии IWOC – "Самая храбрая женщина мира".



"Тайра" / Фото с ее инстаграма

Таня Муиньо

Украинская клипмейкер является подругой Нади Дорофеевой. Таня забрала немало выдающихся музыкальных премий за работы для мировых артистов.



Таня Муиньо / Фото из инстаграма Тани Муиньо

"А также, самые важные в моем ТОПе все украинские женщины. Не сдались, не опустили руки, каждый день делали все, чтобы страна выстояла и дала отпор врагу. Каждая из вас – вдохновение!" – подытожила артистка.

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