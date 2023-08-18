"Это хит": фанаты в восторге от дуэтной песни Макса Барских и Нади Дорофеевой

Сегодня, 18 августа, Надя Дорофеева и Макс Барских порадовали поклонников дуэтной песней. Она называется "Ритмы". Также артисты выпустили клип в трек.

Над видеоработой работал известный режиссер Алан Бадоев. В клипе показаны эмоциональные качели, спасением от которых становится музыка. Совместную работу Макс с Надей посвятили всем друзьям и украинцам, которые сейчас не рядом.

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Надя Дорофеева и Макс Барских спели дуэтную песню

Записать дуэт предложил Макс Барских. По словам артистов, им понадобилась только неделя, чтобы реализовать командами идею и снять клип. В песне рассказывается обо всем: о флешбеках из прошлого, о друзьях, о печали, боли, слезах и ярости, превращающихся в отчаянный танец, о том, что потеряно, но не забыто.

Эту работу мы с Надей посвящаем всем друзьям, всем украинцам, что сейчас не с нами. Полтора года мы не собираемся компаниями, полтора года не слышим смех и звуки радости наших близких. Мы поставили на паузу все то, что так искренне и незабываемо грело наши сердца. Наше новое видео об эмоциональных качелях, где музыка становится спасением и энергетическим всплеском,

– прокомментировал премьеру Макс.

Надя Дорофеева: "Я очень благодарна Максу за идею спеть вместе. Действительно, не понимаю, почему у нас до сих пор не было дуэта. У нас невероятное музыкальное понимание друг друга и теплые дружеские отношения. Именно поэтому все получилось вдохновенно и легко".

MAX BARSKIH & DOROFEEVA – "Ритмы": смотрите видео онлайн

Реакция сети

Фанам очень понравилась совместная работа исполнителей. В комментариях под клипом они поблагодарили артистов за песню и написали много приятных слов:

"Спасибо вам огромное за такую классную веселую песенку";

"Классная песня, крутой клип. Эмоции, словно из прошлой жизни. Спасибо";

"Бадоев не перестает удивлять. Песня — топ, клип — шикарный. Горжусь нашими артистами, по-украински звучите невероятно";

"Как прекрасно звучит украинский язык. Клип очень интересный. Исполнение просто невероятно! Спасибо";

"Я в восторге. Обожаю Макса и его песни, а сейчас так сердцу любо на родном языке его слушать. Такая летняя легкость ощущается после прослушивания трека, очень чувственно и романтично";

"Хороший дуэт, крутая песня. Макс чрезвычайно талантлив. Надя здесь очень женственная. Алан как всегда на высоте";

"Однозначно это хит, песня уже засела в голове, поздравляю с премьерой";

"Какой красивый получился дуэт. Лучшие".

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