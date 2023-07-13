Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились: первые фото с тайной свадьбы
Источник:Надя Дорофеева
Певица Надя Дорофеева и бизнесмен Михаил Кацурин официально подтвердили, что поженились. Они поделились первыми фото с церемонии.
Все слухи, которые ходили вокруг тайной свадьбы певицы и бизнесмена и ресторатора – подтвердились. Надя Дорофеева и Михаил Кацурин поженились.
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Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились
Новоиспеченные супруги поделились свадебными фото на личных страницах. Надя Дорофеева иронически подписала снимки, вспомнив о том, как в сети обсуждали их тайную свадьбу.
Говорят, Кацурин и Дорофеева тайно поженились. Не знаем, правда это или нет, но фотки такие в телефонах у нас есть,
– поделилась звезда.
Дорофеева и Кацурин / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева на фото в приталенном бежевом платье украинского бренда TGBotanical на тонких бретелях, а также фате с кружевом. Она распустила волосы и уложила их легкими волнами.
Михаил Кацурин выбрал черный классический костюм и белую рубашку. Его образ дополняли кеды и кепка.
Дорофеева и Кацурин / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой
Как развивались отношения Нади Дорофеевой и Миши Кацурина
- В марте прошлого года Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разводе после шести лет брака. В тот же день о разрыве сообщили Даша и Михаил Кацурины.
- Со временем в сети заподозрили, что Надя встречается с Кацуриным. 21 июня они действительно подтвердили свои отношения совместным фото. Пара публиковала все больше фотографий вместе и показывала, как проводит время.
- Недавно супруги засветились в киевском ЦНАПе. Шоумен Вячеслав Соломко заподозрил, что Надя и Миша поженились, а Слава Демин заверил, что певица выписывается из дома, где жила вместе с Владимиром Дантесом.
Добавим, что для певицы это второй брак, тогда как для бизнесмена – третий. Кацурин воспитывает двоих детей от брака с Дашей – дочь Александру и сына Ивана.