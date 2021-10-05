Надя Дорофеева гуляла по Киеву в костюме за 21 тысячу гривен

Экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева продемонстрировала новый образ на улицах столицы. Для фэшн-съемки она подобрала яркий костюм от именитого дизайнера David Koma. Стоимость ее look составляет более 21 тысячи гривен.

В гардеробе Нади Дорофеевой достаточно вещей от премиальных мировых брендов. Коллекция певицы пополнилась одеждой от модельера, которого любят украинские знаменитости – грузина Давида Коми, который прославился в Лондоне.

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Фото Нади Дорофеевой в костюме за 21 тысячу гривен

Звезда показала яркий неоново-желтый look для осенних выходов. На ней вязаные мини шорты в рубчик и укороченный кардиган. Трендовый верх с объемными рукавами украшен массивными блестящими пуговицами.

Под смелый комплект Надя Дорофеева подобрала черные сапоги на массивной подошве, ведь последние полгода не носит каблуки.

Если стильную обувь звезда давно добавила к своему гардеробу, то в неоново-желтом наряде появилась впервые. На официальном сайте бренда David Koma его стоимость составляет 21 400 гривен – более 14 тысяч гривен за кардиган и более 7 тысяч гривен за шорты.



Надя Дорофеева в костюме за 21 тысячу гривен / Фото с инстаграма певицы



Надя Дорофеева в костюме за 21 тысячу гривен / Фото с инстаграма певицы



Надя Дорофеева в костюме за 21 тысячу гривен / Фото с инстаграма певицы