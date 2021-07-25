Тина Кароль часто появляется на съемках в наряде от лондонского дизайнера грузинского происхождения David Koma. Его поклонницами также являются Дуа Липа, Дженнифер Лопес, Бейонсе и многие другие мировые певицы.

Интересно Тина Кароль и группа KAZKA неожиданно презентовали совместную песню

Тина Кароль является одной из самых популярных артисток современности. Она каждый раз демонстрирует не только свой талант, но и безупречный вкус в одежде.

Новый look Тины Кароль

Для съемок концерта "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" Тина выбрала роскошный наряд. Она предстала перед камерами в блестящем сетчатом костюме, состоявшем из рубашки с кристаллами и широких брюк. Такой look от британского дизайнера стоит более 100 тысяч гривен.

Одежду звезда соединила с белыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Артистка также дополнила аутфит драгоценными украшениями от бренда Nomis. Волосы Кароль собрала в высокий пучок, а на лице сделала легкий макияж с коричневой помадой на губах. Тина в который раз покорила новым сценическим стилем.

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