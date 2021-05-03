Артистка после объявления победы Сергея Лазановского, который был в ее команде на "Голосе страны-11", пообещала приехать в гости в его родное село. Обещание DOROFEEVA выполнила на Пасху.

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Надя Дорофеева приехала в село Попельники

Исполнительница поздравила поклонников с Пасхой и отметила, что в этом году не имеет возможности провести этот день с родными, поэтому вместе с любимым отправилась в маленькое путешествие. Поклонники сразу поняли, что она едет в гости к Сергею Лазановскому, который принес ей победу на "Голосе страны".

В Попельниках звездных супругов радушно встретила семья Сергея и его односельчане. Родители накрыли праздничный стол, приготовили подарки для исполнительницы и ее возлюбленного. Все с нетерпением ждали приезда певицы и были очень рады знакомству.

Для поездки Надя выбрала удобную и стильную одежду: синий свитшот, платье и кеды. Волосы собрала сзади, а на лице сделала легкий макияж.

Еще во время "слепых прослушиваний", тренер "Голоса страны" пообещала Сергею, что приедет в Попельники, если он выберет ее команду. Вокалист не только выбрал DOROFEEVA за наставницу, но и принес ей желанную победу на шоу.