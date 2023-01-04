После неожиданного заявления Кацурина: в сети обсуждают беременность Наде Дорофеевой

Любимый Нади Дорофеевой – Михаил Кацурин опубликовал в сети фото сына и сделал заявление, которое вызвало активные обсуждения в сети. Теперь подписчики ресторатора подозревают, что Дорофеева беременна.

Надя и Михаил уже не скрывают своих отношений, появляются вместе на публике, публикуют общие фото Поскольку отношения пары стали неожиданностью для их поклонников, то теперь к ним приковано особое внимание публики.

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Почему говорят о беременности Нади Дорофеевой

На днях Михаил Кацурин опубликовал в сети фото своего сына от первого брака. Слухи о беременности Нади возникли после неоднозначной подписи публикации: "Где-то там в небесной канцелярии услышали мои планы на 2023 год".

В комментариях подписчики Кацурина активно обсуждают вероятную беременность его любимой, якобы на пару в этом году ожидает пополнение.

"Дорофеева беременна?"

"У вас будет ребенок".

"Давайте с Надей бейбика уже".

Напомним, недавно Дорофеева и Кацурин презентовали общую песню "Что бы ни было". За это их раскритиковали в сети, потому певица всем и сразу дерзко ответила. Назло всем, кому не нравится ее трек, она похвасталась, как он "залетел" на всех возможных музыкальных платформах.

Экс-жену Кацурина Дашу, с которой у ресторатора двое общих детей, также засыпали вопросами о новом треке. Даша лаконично ответила на эти вопросы: она призналась, что не имеет времени и не хочет комментировать.