Тимур Мирошниченко прокомментировал возмущение Кароль голосованием за жюри Нацотбора

Тина Кароль осталась недовольна голосованием за жюри Нацотбора Евровидения. Тимур Мирошниченко признался, что Евровидение и скандалы – неотделимы.

Украинцы имели возможность самостоятельно избрать членов жюри Национального отбора на Евровидение-2023. В этот раз остались недовольны звезды, в частности, Тина Кароль.

Смотрите также Букмекеры Евровидения назвали вероятную победительницу Нацотбора: кто возглавил рейтинг

Тимур Мирошниченко о скандале с Тиной

Ведущий Национального отбора-2022 поделился, что Евровидение и скандалы – одна плоскость. Потому, похоже, он ничем не удивлен.

Как-то так исторически сложились. В этом году организаторы после того года скандалов с составом жюри, когда все были недовольны их работой, сделали все, чтобы максимально отдать эту возможность выбрать людям. Сделали! Сотни тысяч человек проголосовали, все равно не то!

– прокомментировал Тимур Мирошниченко.

Сам ведущий поделился, что также принимал участие в голосовании за судью. Но его или его имя он не рассекретил. "Я проголосовал и этот человек будет в составе жюри. Если скажу, за кого проголосовал, Тина Кароль обидится", – пошутил Тимур.

О чем идет речь

В Действии украинцы имели возможность пройти голосование за членов жюри Национального отбора. В этом году Тина Кароль не попала в состав судей, проиграв Юлии Саниной.

Певица разделила небольшое количество голосов. Однако Тина отметила, что показатели голосования в Дии и Суспильном отличаются. "Почему 15,68 – это 15, а 15,69 – это 16? Без оскорблений, просто фан", – писала артистка.

Эту ситуацию также уже комментировала Джамала. На вопрос, нужно ли доставить "дополнительное кресло", она ответила лаконично. "Я не могу об этом говорить, возможно, это нужно задать вопрос Общественному относительно дополнительного места или излишнего".