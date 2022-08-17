Грандиозный песенный конкурс Евровидения-2023 состоится в Великобритании, поэтому страны-участницы начали подготовку к майскому шоу. Украина уже отбирает конкурсантов на Национальный отбор 2023 года.

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Стартовал прием заявок на участие в Нацотборе Евровидения-2023.

Прием заявок продлится два месяца – с 17 августа по 15 октября 2022 года.

Общественное начало прием заявок на Нацотбор Евровидения-2023 / Фото с инстаграма конкурса

Как и в предыдущие годы, к участию допускаются сольные исполнители и группы, уже существующие или созданные специально для участия в Нацотборе. Все они должны появиться на прослушивании участников лонглиста. Пройти этот этап из-за границы невозможно, артисты должны приехать в Киев лично.

Внимание! Заявки на участие в Нацотборе Евровидения-2022 принимаются через форму на сайте www.eurovision.ua.

Как изменились правила на Нацотборе Евровидения-2023

Теперь судей Нацотбора, как и национальное жюри для международного конкурса, будут выбирать украинцы путем онлайн-голосования. На такой шаг Общественное пошло после громкого скандала с 0 для Польши на Евровидении-2022.

Обозначили и новые требования к языку песни – любой, кроме языка государства-агрессора. Так что больше никакого русского.

Кто станет музыкальным продюсером Нацотбора Евровидения-2023

В 2022 году музыкальным продюсером Нацотбора Евровидения был саундпродюсер Михаил Кошевой, работавший аранжировщиком российских звезд – Киркорова, Ани Лорак. Вместо него выбрали Дмитрия Шурова – Pianoбой.

Я рад возможности работать музыкальным продюсером отбора этого года. Я хочу, чтобы Европа услышала и увидела современного украинского музыканта, который является частью мирового музыкального контекста,

– отреагировал Дмитрий Шуров.

Он признался, что ждет "победную песню, дышащую новой Украиной, песню, которая заденет и вдохновит мир".

Дмитрий Шуров – музыкальный продюсер Нацотбора Евровидения-2023 / Фото с инстаграма конкурса