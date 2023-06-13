На Макса Барских написали заявление в полицию после концерта в Кременчуге: в чем его обвиняют

На украинского певца Макс Барских написали заявление полиции. Все потому, что артист во время своего концерта в Кременчуге 12 июня спел старую русскоязычную песню "Берега".

Одному из местных жителей не понравилось, что Барских спел по-русски, передает 24 Канал. Напомним, что 19 июня 2022 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий публичное исполнение и прослушивание русской музыки в общественных местах.

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Поэтому житель Кременчуга Антон Кирпа написал заявление на артиста в правоохранительные органы. Он попросил полицию провести проверку по этому факту.

Он рассказал, что пришел на концерт Макса Барских вместе с супругой. Но после третьей песни они вышли из зала, потому что все треки звучали на русском языке.

На мои претензии у организаторов было два аргумента: "а почему ты не на фронте?" и "мы донатим на ВСУ"... Я вызвал патрульную полицию, принявшую мое заявление. Также написал жалобу к языковому омбудсмену,

– заявил Антон Кирпа.

Это не первый скандал с русскоязычными песнями Барских. Ранее он оскандалился, потому что пел по-русски на концерте в Польше. Впоследствии режиссер Алан Бадоев объяснил, почему Макс Барских продолжает исполнять свои русскоязычные хиты

Напомним, что Макс Барских (настоящее имя Николай Бортник) родился в Херсоне. До полномасштабного вторжения певец строил карьеру, в частности, в России. Но после 24 февраля 2022 года Барских осудил агрессию России и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты. Деньги он передал на гуманитарную помощь Украине.

А 9 июня 2023 года артист представил свою русскоязычную песню "Туманы" на украинском языке. Он отметил, что хочет перевести и другие свои русскоязычные песни.