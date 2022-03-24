Композицию под названием "Молитва" Макаревич опубликовал на своей странице в фейсбуке. Вероятно, исполнитель как-то смог найти доступ к этой социальной сети, ведь в России она была признана "экстремистской" и заблокирована.

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В песне фронтмен "Машины времени" поет, чтобы Господь дал россиянам шанс вернуть хоть что-нибудь, ведь они лишились не только мира, но и самих себя.

"Господи, дай нам шанс хоть что-нибудь вернуть. Мы про*бали мир и себя самих. Господи, слышишь нас, сделай хоть что-нибудь для непутевых малых детей своих", – говорится в "Молитве".