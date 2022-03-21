Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич оперативно реагирует на все маразматические заявления российского руководства. Свои впечатления от этого он описывает в телеграмм-канале, где уже более 20 тысяч подписчиков.

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В новой публикации музыкант сравнил Россию с нацистским третьим рейхом и предложил россиянам вспомнить, чем завершилась его история.

Тем, кто еще не понял, что мы уже в четвертом рейхе, нужно немедленно вспомнить, чем кончился третий,

– написал Макаревич.



Макаревич сравнил Россию с третьим рейхом / Фото из фейсбука певца