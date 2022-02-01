Мы получили второй шанс, – Джей Ло поделилась личным и вспомнила об эксе Родригесе

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в новом интервью не обошла темы личной жизни. Сейчас она находится в счастливом романе с Беном Аффлеком, хотя еще в 2021 году была невестой спортсмена Алекса Родригеса.

Снявшись для обложки журнала People в очаровательных образах, женщина поразмышляла над своими отношениями. Она призналась, что сейчас чувствует себя невероятно счастливой и гордой, что находится с Беном Аффлеком.

Интересно В эффектном белом платье с цветами: Дженнифер Лопес снялась для обложки глянца People

Это хорошая история любви, в которой мы получили второй шанс. Я так горжусь им, горжусь мужчиной, каким он стал, за которым я наблюдала издалека... Быть честными друг с другом, любить друг друга – вот основа всего,

– поделилась Джей Ло.

Известно, что звезда уже второй раз встречается с Беном Аффлеком. Впервые они закрутили роман в 2002 году и даже объявили о помолвке, но неожиданно расстались в 2004-ом. Спустя почти 20 лет они снова воссоединились, имея позади неудачные браки с другими.

Дженнифер Лопес поделилась, что была немного напугана вниманием папарацци к их персонам в 2000-х, но сейчас они легко справляются со вниманием прессы и фанатов. Она призналась, что хочет состариться со своим любимым и счастливо пройти с ним свой жизненный путь.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото Getty Images

Параллельно в другом интервью The New York Times, которое она дала в своем офисе в Западном Голливуде, Джей Ло намекнула, что их отношения стали все же другими, чем это было когда-то.

"Я сказала бы, что мы усвоили урок с первого раза. Следует помнить, что это что-то священное. Всегда нужно делать то, что вам нравится. Но в то же время нужно учиться на прошлом, и во второй раз делать все лучше. Поэтому да, мы вместе. Но также мы понимаем, что нельзя быть такими открытыми, какими мы были, когда были так молоды и влюблены много лет назад", – говорит знаменитость.

К слову История любви Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: детали нашумевшего романа звездной пары

Про Алекса Родригеса

Четыре года у звезды были отношения с бизнесменом Алексом Родригесом и уже даже готовилась к свадьбе, но карантин ударил по их отношениях и они разошлись. На вопрос, считала ли они свои отношения слишком публичными, та ответила, что да, но это не влияло на их качество.

"Ты просто делаешь то, что считаешь правильным. И я не корю себя за то, что "хотела бы сделать это по-другому" или "я сделала слишком много". Это то, что было удобно в то время. Я сделала то, что я сделала. Он сделал то, что сделал. И это было здорово. Отношения не имеют ничего общего с тем, чтобы быть публичными или не быть публичными. Нельзя жить и думать, что все это было ошибкой: я напортачила там, я там напортачила. Нет, это уроки."

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма мужчины

Это действительно то, что вы можете экстраполировать и что поможет вам расти и перейти на следующий уровень понимания себя, найти себя и быть в состоянии быть в мире со своей жизнью, в мире с тем, кто вы есть", – подытожила Лопес.