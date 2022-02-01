Знявшись для обкладинки журналу People у чарівних образах, жінка поміркувала над своїми стосунками. Вона зізналась, що зараз почувається неймовірно щасливою і гордою, що перебуває з Беном Аффлеком.

Цікаво В ефектній білій сукні з квітами: Дженніфер Лопес знялася для обкладинки глянцю People

Це гарна історія кохання, в якій ми отримали другий шанс. Я так пишаюся ним, так пишаюся чоловіком, яким він став, за яким я спостерігала здалеку… Бути чесними одне з одним, любити одне одного – ось основа всього,

– поділилась Джей Ло.

Відомо, що зірка вже вдруге зустрічається з Беном Аффлеком. Вперше вони закрутили роман у 2002 році та навіть оголосили про заручини, але неочікувано розстались у 2004-му. Через майже 20 років вони знову возз'єднались, маючи позаду невдалі шлюби з іншими.

Дженніфер Лопес поділилась, що була трохи налякана увагою папараці до їхніх персон у 2000-х, але зараз вони легко справляються із увагою преси та фанатів. Вона зізналась, що хоче постаріти зі своїм коханим і щасливо пройти з ним свій життєвий шлях.



Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото Getty Images

Паралельно в іншому інтерв'ю The New York Times, яке вона дала у своєму офісі в Західному Голлівуді, Джей Ло натякнула, що їхні стосунки стали все ж іншими, ніж це було колись.

"Я сказала б, що ми засвоїли урок з першого разу. Слід пам’ятати, що це щось священне. Завжди потрібно робити те, що вам подобається. Але водночас потрібно вчитися на минулому, і вдруге робити все краще. Тому так, ми разом. Але також ми розуміємо, що не можна бути такими відкритими, якими ми були, коли були такі молоді та закохані багато років тому", – каже знаменитість.

До слова Історія кохання Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса: деталі гучного роману зіркової пари

Про Алекса Родрігеса

Чотири роки зірка мала стосунки з бізнесменом Алексом Родрігесом та вже навіть готувалась до весілля, але карантин вдарив по їхніх стосунках і вони розійшлись. На питання, чи вважала вони свої стосунки надто публічними, та відповіла, що так, але це не впливало на їхню якість.

"Ти просто робиш те, що вважаєш правильним. І я не докоряю себе за те, що "хотіла б зробити це по-іншому" або "я зробила занадто багато". Це те, що було зручно на той час. Я зробила те, що я зробила. Він зробив те, що зробив. І це було чудово. Стосунки не мають нічого спільного з тим, щоб бути публічними чи не бути публічними. Не можна жити і думати, що все це було помилкою: я напартачила там, я напартачила там. Ні, це уроки.



Алекс Родрігес і Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму чоловіка

Це дійсно те, що ви можете екстраполювати і що допоможе вам зростати і перейти на наступний рівень розуміння себе, знайти себе і бути в змозі бути у мирі зі своїм життям, у мирі з тим, хто ви є", – підсумувала Лопес.