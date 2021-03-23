Долгожданная премия YUNA-2021 состоится не 30 и 31 марта, а 20 апреля 2021 года. На такой шаг организаторы пошли в связи с запретом массовых культурных мероприятий в Киеве.

YUNA-2021 перенесли

Почти месяцем позже музыкальная премия YUNA прогремит в Киеве и соберет первых звезд украинской эстрады. В пресс-службе премии говорится, что 20 апреля в эфире М1 будут проходить прямые включения с "красной дорожки". А начиная с 20:00 зрители узнают имена триумфаторов и увидят выступления звезд. Что интересно, раньше мероприятие планировали провести в течение двух дней – 30 и 31 марта, теперь же пока говорят лишь об одном – 20 апреля.

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М1 имеет значительный опыт live-трансляций самых громких шоу-бизнес событий Украины и мира и всегда готов поддержать любые начинания, связанные с музыкальной сферой! Мы давно сотрудничаем с организаторской командой YUNA – и рады, что десятую юбилейную церемонию премии можно будет эксклюзивно увидеть именно на нашем телеканале,

– рассказала генеральный продюсер М1 Нателла Чхартишвили-Зацаринная.



YUNA-2021 перенесли на 20 апреля / Фото пресс-службы

Стоит добавить, что несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в Украине, выступления звезд на сцене YUNA пройдут без изменений. Среди хедлайнеров шоу: The HARDKISS, MONATIK, ТНМК, Артем Пивоваров, Alina Pash и БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Номинантов премии объявили 9 декабря 2020 года.

Отметим, что с 23 марта Киев оказался в красной зоне карантина. Но определенные ограничения в городе власти ввели самостоятельно на несколько дней раньше. В список запретов попала работа учреждений культуры: на время локдауна в городе должны быть закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.