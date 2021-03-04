Музыкальная церемония YUNA состоится 30-31 марта 2021 года. Несмотря на то, что в прошлом церемонию награждения отменили из-за пандемии коронавируса, в этом году мероприятие ждут как звезды, так и их поклонники. Организаторы события уже объявили хедлайнеров – ими станут рок-группы The Hardkiss и БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, а также Артем Пивоваров и Alina Pash.

Как сообщила пресс-служба премии YUNA, церемония награждения пройдет в киевском дворце "Украина". Впервые в истории премии событие продлится 2 дня с различными шоу-программами. Организаторы обещают, что мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных норм, которые будут действовать на время премии.

Обратите внимание YUNA-2021: номинанты музыкальной премии

"Жесткие карантинные ограничения не позволили нам в 2020-м провести церемонию и показать актуальных героев украинской сцены. Поэтому в этом году YUNA продлится два дня. Так мы сможем предоставить возможность выступить как можно большему количеству артистов, по которым очень соскучились зрители. YUNA-2021 станет первым большим музыкальным шоу в Украине с начала пандемии. Мы очень надеемся, что нашей церемонией мы вдохновим всю украинскую музыкальную индустрию на веру в лучшее, на новое творчество и движение вперед", – подчеркнул генеральный продюсер премии Павел Шилько.



Премия YUNA-2021 / Пресс-служба YUNA

Свои долгожданные статуетки на премии YUNA получат 17 победителей – в первый день наградят 9 артистов, а во второй – 8. Церемонию награждения будут транслировать 2 дня в прямом эфире M1. Касательно красной дорожки, то ее пока планируют проводить.

Хедлайнеры YUNA-2021

Поскольку премия будет продолжаться 2 дня, то соответственно будет выступать и больше артистов:

11-кратные победители YUNA – группа The Hardkiss;

группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ;

дважды номинант на премию YUNA Артем Пивоваров;

3-кратная победительница YUNA – Alina Pash.

Хедлайнеры YUNA-2021: фото / Пресс-служба YUNA

Все исполнители имеют большую популярность в Украине и организуют грандиозные шоу, поэтому стоит ожидать чего-то мегакрутого.

По билетам на мероприятие, то все ранее приобретенные билеты на церемонию в 2020 году остаются действительными на 2021 год.