Разъяренный мужчина разбил корону победительницы на конкурсе красоты: его жена заняла 2 место
Источник:The Daily Mail
В Бразилии состоялся конкурс красоты "Мисс Гей Мату-Гросу-2023". Во время награждения произошел курьез: мужчина модели, занявшей второе место, швырнул и разбил корону победительницы.
"Мисс Гей Мату-Гросу-2023" – конкурс красоты для персон "ЛГБТК+" и драг-квин в Бразилии. На днях там прошел финал, что завершился инцидентом.
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Человек разбил корону победительницы
В суперфинал вошли две участницы – модель из города Куяба Натали Беккер и представительница Варзеа-Гранди Эманнуэлли Беллини. Победительницей объявили именно Эманнуэли, но пока ведущая поднимала корону, на сцену выскочил мужчина Наталии Беккер.
Похоже, мужчина разозлился из-за проигрыша любимой. Он похитил корону и с силой швырнул ее на землю. Затем он поднял тиару и разбил ее. Момент попал на видео.
Инцидент на конкурсе красоты: смотрите видео
Победительница Эманнуэлли Белини получила новую корону после завершения конкурса. Она получила множество сообщений с поддержкой и поблагодарила фанов в социальных сетях. Полиция обратится в суд, чтобы возместить стоимость короны.
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