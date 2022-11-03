О помолвке 22-летняя Фабиола Валентин и 26-летняя Мариана Варела объявили в инстаграме. Они смонтировали видео, в котором показали самые яркие моменты своих отношений – общие путешествия, романтические сюрпризы, предложение при свечах, кольца с бриллиантами, роспись в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуан и празднование с родными.

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"Мисс Пуэрто-Рико" тайно вышла замуж за "Мисс Аргентина"

Решив сохранить наши отношения в тайне, мы открыли им дверь в особый день. 28.10.22,

– написали титулованные мисс на испанском языке.

На церемонию "Мисс Пуэрто-Рико" Фабиола Валентин одела белое платье-пиджак длины мини с бахромой и широким поясом. В то время как "Мисс Аргентина" выбрала черные штаны-палаццо, приталенный белый жакет и собрала волосы в высокий хвост.

Отметим, что Фабиола Валентин и Мариана Варела познакомились в 2020 году, когда представляли свои страны на международном конкурсе красоты Miss Grand International, он проходил в Таиланде. Они вошли в десятку лучших. Фоловеры считали их близкими подругами, но, как выяснилось, все два года красавицы встречались, а отношения скрывали.

Фабиола Валентин женилась на Мариане Вареле / Скриншот с видео