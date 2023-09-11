После фото за решеткой: муж Анны Тринчер рассказал, за что его "задержали"

Украинский блоггер и муж Анны Тринчер, Александр Волошин, шокировал подписчиков новостью. Как оказалось, мужчина попал в участок.

Он опубликовал фото за решеткой и рассказал, что якобы у него появились проблемы из-за того, что хотел помочь людям.

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Александр Волошин попал в тюрьму

По словам блоггера, он смог сделать фото, когда ему дали телефон, чтобы позвонить адвокатам.

Дали телефон на 15 минут, чтобы позвонить адвокатам. Никогда не думал, что у меня будут проблемы, потому что я хочу помочь людям,

– поделился блоггер.

Пока неизвестна причина, по которой мужчина попал за решетку. В то же время, он сообщил, что вскоре должен быть допрос и, возможно, его выпустят.

Александра Волошина арестовали / Скриншоты из инстаграмм-сторис

Впоследствии оказалось, что блоггер решил увеличить активность на своей странице. Александр проводит интенсив и таким образом хотел привлечь как можно большее количество участников.

Здесь следует отметить, что это уже не первый раз, когда Волошин хайпует и попадает в скандалы. Самым популярным оказался случай с айфоном. В 2021 году блоггер "на камеру" подарил своей юной подписчице айфон, но потом пытался его забрать. Сначала тиктокер заявил, что это был розыгрыш, а потом начал предлагать деньги за молчание. Речь шла о 2 тысячах гривен.

К тому же однажды Александр решил провести жуткую практику – он закрылся в гробу. Блогер заявил, что благодаря этому хотел понять, проживает ли он свою жизнь. Однако поклонники идею блоггера не оценили. Они считают, что этого не стоило делать, особенно когда в Украине идет война.

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