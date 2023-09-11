Михайлюк родом из Одессы. Он является профессиональным пилотом. Когда-то Макс учился в США, где в 2016 году открыл собственную авиашколу.

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Де Макс был в начале войны

Михайлюк в начале полномасштабного вторжения находился в Украине. В апреле 2022 года он публиковал фото в военной форме и с оружием. Похоже Макс присоединился к терробороне, но неизвестно, участвовал ли он в боевых действиях.

Уже с октября 2022 года герой "Холостяка-10" начал публиковать в инстаграмме фотографии и видео из кабины самолета. Оказалось, что Макс уехал из Украины. На вопрос подписчиков, как ему это удалось, жена Михайлюка в комментариях ответила, что тот якобы "уехал в командировку".

Макс Михайлюк до сих пор находится за пределами Украины. Из его соцсетей видно, что он вернулся к работе пилота гражданской авиации. Знаменитость часто публикует видео в кабине Boeing 737 MAX.

Михайлюку не предлагали стать пилотом F-16

Максим подтвердил, что снова стал летать. Многие фаны начали спрашивать у Михайлюка, тренируется ли он на истребителе F-16. Макс ответил, что это нечто "большее".

Подписчики также поинтересовались, не хотел бы он использовать свой потенциал в ВСУ.

"Украине нужны пилоты F-16... Никогда не думали вернуться назад и использовать свой талант, чтобы помочь стране? Я спрашиваю без попытки вас задеть, просто интересно", – спросила подписница.

На это пилот ответил неожиданно.

Я провел 7 месяцев в Украине, пытаясь сделать это. Но ничего не услышал в ответ,

– сказал Михайлюк.



Михайлюк заявил, что ему не дали стать пилотом F-16 / Скриншот комментариев

В то же время поклонники "Холостяка" обрадовались его полетам. Они написали, что ждут пассажирских самолетов в Украине. Максим ответил, что вся страна надеется.

Справка! Макс Михайлюк после проекта "Холостяк-10" завязал отношения с моделью Дашей Хлыстун, впоследствии она забеременела. Весной 2021 года она родила дочь. В июле пара официально расписалась в день, когда регистрировала рождение дочери в киевском ЗАГСе. Пока Ариане уже два года. Жена пилота с дочерью живет в Канаде.