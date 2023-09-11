Він опублікував фото за ґратами та розповів, що нібито має проблеми через те, що хотів допомогти людям.
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Олександр Волошин потрапив у в'язницю
За словами блогера, він зміг зробити фото, коли йому дали телефон, щоб зателефонувати адвокатам.
Дали телефон на 15 хвилин, щоб подзвонити адвокатам. Ніколи не думав, що в мене будуть проблеми, через те, що я хочу допомогти людям,
– поділився блогер.
Наразі причина, через яку чоловік потрапив за ґрати, невідома. Водночас він розповів, що незабаром має бути допит і, можливо, його випустять.
Олександра Волошина заарештували / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Згодом виявилось, що блогер вирішив так збільшити активність на своїй сторінці. Олександр проводить інтенсив й у такий спосіб хотів залучити якомога більшу кількість учасників.
Тут слід зазначити, що це вже не вперше, коли Волошин хайпує та потрапляє у скандали. Найпопулярнішим виявився випадок з айфоном для підписниці. У 2021 році блогер "на камеру" подарував своїй юній підписниці айфон, а згодом намагався його забрати. Спершу тіктокер заявив, що це був розіграш, а згодом почав пропонувати гроші за мовчання. Мовилося про 2 тисячі гривень.
До того ж якось Олександр вирішив провести моторошну практику – він закрився в труні. Блогер заявив, що завдяки цьому хотів зрозуміти, чи своє життя він проживає. Проте шанувальники ідею блогера не оцінили. Вони вважають, що цього не варто було робити, особливо коли в Україні триває війна.
Кого з зірок насправді арештовували
- Відому американську модель Джіджі Хадід затримали за зберігання наркотиків. Це сталося 10 липня, коли знаменитість прилетіла у відпустку на Кайманові острови. Під час митного контролю у міжнародному аеропорту імені Оуена Робертса співробітники обшукали модель та людей, котрі були разом з нею. Згодом в одній з сумок вони знайшли марихуану та прилади для куріння. Працівники встановили, що марихуана призначалася для особистого користування Джіджі. Хадід заарештували, однак вона внесла заставу у розмірі тисячі доларів, і її звільнили до судового розгляду в цій справі.
- Весною цього року Остап Ступка скоїв ДТП на вулицях Києва, коли був у стані алкогольного сп'яніння. У квітні на судовому засіданні йому призначили домашній арешт на три місяці. Коли цей час сплив, запобіжний захід продовжили до липня.
- Колумбійську співачку Шакіру іспанська прокуратура звинувачує в несплаті податків розміром 14,5 мільйонів євро. Прокуратура вимагає 8 років ув'язнення та штраф у розмірі 24 мільйонів євро. Шакіру звинувачують не лише у несплаті податків, а й у злочинах проти бюджету країни. Однак артистка стверджує, що компенсувала владі всі кошти з відсотками. Наразі невідомо, коли саме цю справу почнуть розглядати в іспанському суді.