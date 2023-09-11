Він опублікував фото за ґратами та розповів, що нібито має проблеми через те, що хотів допомогти людям.

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За словами блогера, він зміг зробити фото, коли йому дали телефон, щоб зателефонувати адвокатам.

Дали телефон на 15 хвилин, щоб подзвонити адвокатам. Ніколи не думав, що в мене будуть проблеми, через те, що я хочу допомогти людям,

– поділився блогер.

Наразі причина, через яку чоловік потрапив за ґрати, невідома. Водночас він розповів, що незабаром має бути допит і, можливо, його випустять.

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Згодом виявилось, що блогер вирішив так збільшити активність на своїй сторінці. Олександр проводить інтенсив й у такий спосіб хотів залучити якомога більшу кількість учасників.

Тут слід зазначити, що це вже не вперше, коли Волошин хайпує та потрапляє у скандали. Найпопулярнішим виявився випадок з айфоном для підписниці. У 2021 році блогер "на камеру" подарував своїй юній підписниці айфон, а згодом намагався його забрати. Спершу тіктокер заявив, що це був розіграш, а згодом почав пропонувати гроші за мовчання. Мовилося про 2 тисячі гривень.

До того ж якось Олександр вирішив провести моторошну практику – він закрився в труні. Блогер заявив, що завдяки цьому хотів зрозуміти, чи своє життя він проживає. Проте шанувальники ідею блогера не оцінили. Вони вважають, що цього не варто було робити, особливо коли в Україні триває війна.

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