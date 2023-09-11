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Александр Волошин попал в тюрьму
По словам блоггера, он смог сделать фото, когда ему дали телефон, чтобы позвонить адвокатам.
Дали телефон на 15 минут, чтобы позвонить адвокатам. Никогда не думал, что у меня будут проблемы, потому что я хочу помочь людям,
– поделился блоггер.
Пока неизвестна причина, по которой мужчина попал за решетку. В то же время, он сообщил, что вскоре должен быть допрос и, возможно, его выпустят.
Александра Волошина арестовали / Скриншоты из инстаграмм-сторис
Впоследствии оказалось, что блоггер решил увеличить активность на своей странице. Александр проводит интенсив и таким образом хотел привлечь как можно большее количество участников.
Здесь следует отметить, что это уже не первый раз, когда Волошин хайпует и попадает в скандалы. Самым популярным оказался случай с айфоном. В 2021 году блоггер "на камеру" подарил своей юной подписчице айфон, но потом пытался его забрать. Сначала тиктокер заявил, что это был розыгрыш, а потом начал предлагать деньги за молчание. Речь шла о 2 тысячах гривен.
К тому же однажды Александр решил провести жуткую практику – он закрылся в гробу. Блогер заявил, что благодаря этому хотел понять, проживает ли он свою жизнь. Однако поклонники идею блоггера не оценили. Они считают, что этого не стоило делать, особенно когда в Украине идет война.
Кого из звезд по-настоящему арестовывали
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