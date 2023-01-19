Бизнесвумен Светлана Готочкина в очередной раз приоткрыла фанатам немного личной жизни. Она поделилась несколько романтичными фотографиями с недавней фотосессии в черно-белых тонах. Светлана и Тарас надели черную и белую футболку с логотипами украинского герба.
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"Цените каждый миг", – написала по-русски в своем инстаграмме женщина.
Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото из инстаграмма женщины
Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото из инстаграмма женщины
Сам Тарас отреагировал на фото смайликом с сердцем, а другие подписчики засыпали их приятными комментариями:
- "Красивые. Сил нет";
- "Красивая пара";
- "Кайф";
- "Как вы хороши. Счастье вам";
- "Любимые мои";
- "Поймала Кайдаша! Хороший выбор";
- "Будьте счастливы";
- "Да… Такие мгновения, конечно, хочется ценить".
Напомним, о романе Цимбалюка и Готочкиной стало известно около 5 месяцев после развода актера с визажисткой Тиной Антоненко. Влюбленные не афишировали свои отношения, но подогревали слухи таинственными фото. В конце декабря Тарас подтвердил отношения со Светланой и опубликовал первое общее фото. Тогда ответная рестораторка тоже опубликовала совместное фото с любимым.