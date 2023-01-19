Бизнесвумен Светлана Готочкина в очередной раз приоткрыла фанатам немного личной жизни. Она поделилась несколько романтичными фотографиями с недавней фотосессии в черно-белых тонах. Светлана и Тарас надели черную и белую футболку с логотипами украинского герба.

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"Цените каждый миг", – написала по-русски в своем инстаграмме женщина.



Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото из инстаграмма женщины



Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото из инстаграмма женщины

Сам Тарас отреагировал на фото смайликом с сердцем, а другие подписчики засыпали их приятными комментариями:

"Красивые. Сил нет";

"Красивая пара";

"Кайф";

"Как вы хороши. Счастье вам";

"Любимые мои";

"Поймала Кайдаша! Хороший выбор";

"Будьте счастливы";

"Да… Такие мгновения, конечно, хочется ценить".

Напомним, о романе Цимбалюка и Готочкиной стало известно около 5 месяцев после развода актера с визажисткой Тиной Антоненко. Влюбленные не афишировали свои отношения, но подогревали слухи таинственными фото. В конце декабря Тарас подтвердил отношения со Светланой и опубликовал первое общее фото. Тогда ответная рестораторка тоже опубликовала совместное фото с любимым.