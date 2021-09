MTV Video Music Awards 2021: победители престижной музыкальной премии

В ночь на 13 сентября Нью-Йорк всколыхнула церемония награждения музыкальной премией MTV Video Music Awards 2021. Звезды не только продемонстрировали роскошные аутфиты на красной дорожке, но и завоевали престижные статуэтки. Кто из артистов стал абсолютным победителем, узнавайте ниже.

В этом году MTV Video Music Awards отгремела на спортивной арене Барклайс-центр с сотнями зрителей. Тогда как в прошлом году церемонию провели в пяти разных локациях Нью-Йорка и без публики. К счастью, на этот раз COVID-19 не помешал провести мероприятие в традиционном формате.

Не пропустите Лауреаты 78-го Венецианского кинофестиваля – кому достался "Золотой лев"

Победители MTV Video Music Awards 2021

"Видео года": Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name).

Lil Nas X – MONTERO: смотрите видео онлайн

"Артист года": Джастин Бибер.

"Лучший новый артист": Оливия Родриго.

"Лучшая группа": BTS.

"Лучшая песня": Оливия Родриго – Drivers license.

"Лучший перформанс года": Оливия Родриго – Drivers license.

"Лучшая коллаборация": Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More.

"Лучшая песня в стиле поп": Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – Peaches.

"Лучшая песня в стиле хип-хоп": Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – FRANCHISE.

"Лучшая песня в стиле R & B": Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open.

"Лучшая песня в стиле k-pop": BTS – Butter.

"Лучший латиноамериканский трек": Billie Eilish & ROSALÍA – Lo Vas A Olvidar.

"Лучшая песня в стиле рок": John Mayer – Last Train Home.

"Лучший альтернативный трек": Machine Gun Kelly ft. Blackbear – My Ex's Best Friend.

"Лучшее художественное направление": Saweetie ft. Doja Cat – Best Friend. Художественное направление – Art Haynes.

"Видео всех времен": Billie Eilish – Your Power.

Billie Eilish – Your Power: смотрите видео онлайн

"Лучшая режиссерская работа": Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name). Режиссеры – Lil Nas X и Таня Муиньо.

"Лучшая хореография": Harry Styles – Treat People With Kindness. Хореография – Paul Roberts.

"Лучшая операторская работа": Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – BROWN SKIN GIRL. Операторы – Benoit Soler, Malik H. Sayeed, MOHAMMAED ATTA AHMED, Santiago Gonzalez, Ryan Helfant.

"Лучшие визуальные эффекты": Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name). Визуальные эффекты – Mathematic.

"Лучший монтаж": Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open. Монтаж – Troy Charbonnet.